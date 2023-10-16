5 عمليات نوعية موثقة ضد جيش الاحتلال التركي

نشر موقع "كريلا TV " مشاهد مصورة لـ 5 عمليات نوعية مختلفة نفذتها قوات الدفاع الشعبي (الكريلا) ضد جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي.

أفاد المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي HPG بالمعلومات التالية حول عمليات الكريلا التي نشرت مشاهدها:

"دمرت قواتنا الكريلا يوم 25 تموز في تمام الساعة 19:15، سلاح قاذف قنابل للاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، بالكامل.

نفذت مقاتلاتنا الكريلا في وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 4 آب في تمام الساعة 06:30 عملية قنص ضد جنود العدوان التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي، وأسفرت العملية عن مقتل جندي تركي.

استهدفت مقاتلاتنا في وحدات المرأة الحرة – ستار يوم 5 آب في تمام الساعة 06:30 خندقاً للاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة أسلحتهن الثقيلة.

وفي التاريخ نفسه، نفذت قواتنا الكريلا عملية قنص في تمام الساعة 16:40 ضد جنود العدو في ساحة المقاومة بتلة جودي، وقتل جنديٍ من جنود الاحتلال خلالها.

استهدفت قواتنا الكريلا يوم 13 آب في الساعة 06:30، جيش الاحتلال التركي في ساحة المقاومة بتلة جودي بواسطة الأسلحة النصف آلية، ووجهت ضربة قوية لأحد خنادق المحتلين في المنطقة”.

(أ ب)