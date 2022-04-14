5 أعوام من العمل الجماعي والتطوعي.. مطبخ الفردوس يستمر بتقديم وجباته المجانية في الرقة

بجهود تطوعية وعمل جماعي أطلقت مجموعة من المتطوعين في مدينة الرقة مشروع "مطبخ الفردوس" في شهر نيسان من عام 2018، الذي يقدم وجباته المجانية للأرامل واليتامى من أبناء المدينة، وكذلك للنازحين من المناطق السورية الأخرى.

الفكرة اعتمدها المتطوعون لتقديم المساعدة لأكثر من 1500 يتيم، والعشرات من الأسر المحتاجة ضمن المدينة.

يعمل المطبخ الذي يقع في حي الفردوس وسط مدينة الرقة، على إعداد وجبات طعام، بالإضافة إلى تقديم سلل غذائية، تقدم للأسر، وعادة ما يقدم الوجبات يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، طيلة أشهر السنة، بينما يقدم في شهر رمضان بشكل يومي.

تعمل فيه 18 امرأة متطوعة، يعملن بشكل يومي بالإضافة إلى 9 متطوعات يعملن في أيام الضغط الكبير على المطبخ، وخاصة خلال شهر رمضان، يحضرن طعام الإفطار وسلل غذائية طيلة أيام الشهر، بينما تتضمن وجباتهن المعلبة التي يقدمنها اللحوم الحمراء والفروج إلى جانب مختلف الوجبات الشعبية في الرقة.

يقول المشرف على عمل المطبخ ياسر الخابور، إن فكرة إنشاء المطبخ هي لتقديم المساعدة للمحتاجين والأيتام والأرامل في مدينة الرقة.

هذا ويموّل المطبخ من تبرعات أبناء وبنات الرقة في المغترب ومن الداخل، بينما لا تحصل العاملات في المطبخ على أجر مادي بل يعملن بشكل تطوعي.

الخابور تحدث عن مشاكل عملهم في المطبخ، وحصرها في صعوبة تأمين مادة الخبز من الأفران، منوهاً إلى أنهم يضطرون لشراء الخبز السياحي بتكلفة كبيرة.

(خ)

ANHA