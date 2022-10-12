5 أعوام على استشهاد مراسليْ وكالتنا دليشان إيبش وهوكر محمد

يصادف اليوم الأربعاء (12 تشرين الأول) الذكرى السنوية الـ 5 لاستشهاد مراسليْ وكالتنا دليشان إيبش وهوكر محمد.

ارتقى مراسلا وكالتنا أثناء تغطيتهما عملية فرار مواطنين من المناطق التي يحتلها داعش في دير الزور، إذ ارتكب مرتزقة داعش مجزرة مروعة بحق المواطنين عبر تفجير عربتين مفخختين على الطريق (الخرافي) الواصل بين الحسكة ودير الزور.

التفجير الذي وقع في الساعة 18:30 من يوم الـ 12 من تشرين الأول من عام 2017، أدى إلى استشهاد دليشان وهوكر و14 مواطناً آخرين استشهدوا في المجزرة ذاتها، فيما أصيب مراسلنا رزكار دنيز بجروح، ليستشهد في 20 كانون الأول من العام نفسه متأثراً بإصابته.

دليشان إيبش

وُلدت دليشان إيبش في 26 أيلول 1991 في مدينة كوباني، في كنف أسرة وطنية مناصرة لحركة حرية كردستان منذ ثمانينيات القرن الماضي.

انضمت إلى ثورة روج آفا منذ انطلاقها، إذ كانت طالبة في السنة الثانية من معهد إدارة الأعمال بجامعة حلب إلا أنها تركتها للالتحاق بركب الثورة في مدينة كوباني التي انطلقت منها ثورة 19 تموز في عام 2012.

إيماناً منها بقدرتها على إيصال صوت الثورة وقضية المرأة إلى العالم، عملت دليشان في راديو صوت كوباني بعد افتتاحه في 11 تشرين الثاني عام 2012، وشاركت في تغطية حملة تحرير مدينة منبج التي انطلقت في الأول من حزيران عام 2016.

وتابعت دليشان إلى جانب الشهيد مصطفى محمد مراسل فضائية روناهي مجريات الحملة وتحرير قرى منبج ولاحقاً المدينة من مرتزقة داعش، لذلك أثّر فيها استشهاد مصطفى في 18 تموز 2016 أثناء تغطيته للحملة، فأبت إلا أن تتابع طريقه في نقل الحقيقة.

وفي أواخر عام 2016، انتقلت دليشان إلى وكالتنا لتعمل كمراسلة ميدانية في مدينة قامشلو لفترة من الزمن، لكنها أصرت على العمل كمراسلة حربية لتوثيق مجريات المعارك ضد مرتزقة داعش.

وشاركت دليشان في تغطية حملة تحرير مدينة الرقة، حتى استشهدت أثناء تغطيتها وزملائها هوكر ورزكار، سير المعارك في حملة عاصفة الجزيرة لتحرير دير الزور.

هوكر محمد

مراسلنا هوكر محمد ولد عام 1991في حي الهلالية بمدينة قامشلو، وترعرع في كنف أسرة وطنية تعرّفت على فكر القائد عبد الله أوجلان في بداية تسعينات القرن الماضي.

تربى هوكر في أسرة مؤلفة من 8 أبناء، على حب الوطن.

على الرغم من حبه لدراسته وتفوقه، إلا أنه ترك الدراسة وعمل إلى جانب والده في الزراعة رغم صغر سنه.

مع انطلاقة ثورة روج آفا انضم هوكر إلى صفوف وحدات حماية الشعب، وعمل سائقاً لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية للمقاتلين وشارك في جميع الحملات ضد مرتزقة داعش.

ومع بدء حملة عاصفة الجزيرة لتحرير دير الزور أبى هوكر إلا أن يشارك فيها، ولكن هذه المرة بصفة صحفي لنقل الحقيقة ومجريات المعركة ومعاناة سكان المناطق المحتلة وسردها للعالم، حتى استشهد في التفجير الذي استهدف المواطنين الفارين من داعش على الطريق الخرافي بين دير الزور والحسكة.

اسم دليشان وهوكر في أكبر متحف خاص بالصحافة

في 4 حزيران من عام 2018، وضع متحف "نيوزيم" في العاصمة الأميركية واشنطن، وهو أكبر متحف خاص بالأخبار والصحافة، اسمي الشهيدين هوكر محمد ودليشان إيبش، على جدارية زجاجية في المتحف، بالإضافة إلى اسم 16 صحفياً آخرين من حول العالم.

إحياءً لذكراهما

تقديراً لجهودهما وإحياءً لذكراهما يقوم زملائهم كل عام باستذكارهما خلال مراسم.

وتقام اليوم الأربعاء، مراسم استذكار الشهيدة دليشان إيبش في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني.

كما يستذكر اتحاد الإعلام الحر هذا العام، الشهداء (دليشان إيبش، هوكر محمد، رزكار دنيز، سعد أحمد، محمد رشو، دلوفان كفر، ودات أردمجي) يوم غد الخميس، في مزار الشهيد دليل ساروخان، بحسب عضوة المجلس العام للاتحاد جاني غمكين.

يشار إلى أن سعد أحمد مراسل وكالتنا، محمد رشو مراسل فضائية جرا، دلوفان كفر مراسلة المركز الإعلامي لوحدات حماية المرأة، والصحفي ودات أردمجي، قد استشهدوا في أيام متفرقة في العام 2019، أثناء الهجوم الاحتلالي التركي على منطقة سري كانيه ومقاطعة كري سبي.

(س ر)

ANHA