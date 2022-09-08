4700 مدرسة جاهزة لاستقبال نحو مليون طالب مع بدء العام الدراسي الجديد

عقدت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، بتاريخ 30 آب الفائت، اجتماعاً بهدف التداول حول العملية التربوية في المنطقة والتجهيزات لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022/2023.

هذا وحددت الهيئة موعد بدء الدوام الإداري في المدارس في 11 أيلول الجاري، في حين يداوم الطلبة ابتداء من 18 من الشهر ذاته.

الانتهاء من 90 % من تحضيرات استقبال العام الدراسي

الرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، رجب المشرف وفي لقاء لوكالتنا، أشار إلى أنهم أنهوا 90 % من تجهيزات وتحضيرات استقبال العام الدراسي الجديد.

ويبلغ عدد الطلبة الذين سيداومون مع بدء دوامهم المدرسي في المراحل الدراسية الثلاث (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، 878 ألف طالب وطالبة، في حين يبلغ عدد المعملين/ات 61 ألفاً، خضعوا لدورات تدريبية صيفية حول المنهاج وأسس التعامل مع الطلبة.

ويتعلم الطلبة بثلاث لغات وهي العربية والكردية والسريانية.

ترميم وإنشاء مدارس جديدة

ووفق الإحصائيات التي قدمتها هيئة التربية والتعليم فإن 4700 مدرسة جاهزة لاستقبال الطلبة على مستوى شمال وشرق سوريا.

وأكد المشرف أن عدد المدارس زاد عن العام السابق نتيجة عمل الهيئة المستمر لترميم ما دمر منها إضافة لإنشاء مدراس جديدة في بعض المناطق.

وبلغ عدد المدارس التي استقبلت الطلبة في العام الدراسي المنصرم 4445 مدرسة.

وبّين المشرف "في العام الماضي كان عدد المدارس المدمرة جزئياً 410 مدارس، أما حالياً فقد بلغ عددها 168 مدرسة فقط على مستوى شمال وشرق سوريا، أما المدارس المدمرة كلياً فقد بلغ عددها من 210 مدارس لكنها انخفضت إلى 180 مدرسة، وهذا كله بدعم من الإدارة الذاتية".

3 مدارس في حلب تعتمد منهاج الإدارة الذاتية

هذا وأنشأت لجنة التدريب والتعليم في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مدرسة جديدة في منطقة الشقيف في حين رممت مدرسة أخرى في حي الأشرفية.

وتقع مدرسة الشهيدة آفاشين دمهات في آخر خط شارع الـ 15 بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود والقريبة من شارع الرحبة بمنطقة الشقيف.

أما مدرسة حمدي مؤذن الواقعة في حي الأشرفية انتهت أعمال الترميم فيها وجاهزة لاستقبال الطلبة.

الإدارية في اللجنة زهيدة رشيدة نوهت أن المدرستين هي للمرحلة الابتدائية وقالت: "مدرسة الشهيدة آفاشين دمهات تحوي 25 صف وغرفتين للإدارة، أما مدرسة حمدي تحوي 35 صفاً وغرفتين للإدارة وسيحدد عدد الطلبة فيها بناء على عدد المسجلين".

يذكر بأن 3 مدارس تعتمد منهاج الإدارة الذاتية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

لباس مدرسي موحد

وتتجه هيئة التربية والتعليم في هذا العام لتطبيق نظام اللباس المدرسي الموحد للمراحل الثلاث، وفي هذا الصدد أشار رجب المشرف "نعمل جاهدين على ظهور طلابنا وتلاميذنا بشكل لائق بلباس رسمي موحد على مستوى شمال وشرق سوريا، وهذا يقضي على الفارق الطبقي في مدارسنا".

وحث المشرف "الأهالي على الاهتمام أكثر بأطفالهم ومنحهم الخبرات في المنزل أيضاً ليتعاونوا مع المعلمين في المدارس ليتم الارتقاء بالعلم في المنطقة بشكل كامل".

ويعتمد نظام التعليم في مدارس شمال وشرق سوريا على نظام التقييم للطالب، بحيث يتم تقيم مستوى الطالب بناء على علومه المعرفية ونسبة مشاركته وتفاعله في الحصص الدراسية، ما يؤثر على نتيجته النهائية في نهاية العام الدراسي.

ومن الخطوات التي اتخذتها هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا للعام الدراسي الجديد، إدخال مادة الديانة الإيزيدية والإسلامية لمنهاج المرحلة الابتدائية، ويتم العمل على تجهيز منهاج الديانة المسيحية أيضاً، في خطوة تضمن التعددية الدينية في المنطقة وتحمي الثقافات المختلفة لمكونات المنطقة.

(كروب /سـ)

ANHA