٤٧ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة

وبحسب الرئيس المشترك لهيئة الصحة جوان مصطفى الرئيس المشترك فإن الحالات هي ٢٢ ذكور و٢٥ إناث.

وبيّن مصطفى أن حالات الإصابة الجديدة المسجلة تتوزع على الشكل التالي:

٢١ حالة في قامشلو

٣ حالات في ديرك

١١ حالة في الحسكة

حالة واحدة في الرميلان

حالة واحدة في كركى لكي

٤ حالات في الرقة

٤ حالات في دير الزور

حالة واحدة في كوباني

كما تم تسجيل أول حالة إصابة في الطبقة.

وأضاف مصطفى أنه تم تسجيل خمسة عشرة حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد الإصابات في شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٣٢٧ حالة، منها ١٧ حالة وفاة، و٥١ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA