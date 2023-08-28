46 قتيلاً وجريحاً خلال اشتباكات بين قوات حكومة دمشق ومرتزقة

شهدت الساعات الـ 48 الفائتة تصعيداً لافتاً على محاور ريف إدلب الجنوبي ضمن منطقة "خفض التصعيد"، واشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل 19 من قوات حكومة دمشق وإصابة 20 آخرين بجروح، ومقتل 7 من مرتزقة "أنصار التوحيد" التابعة لجبهة النصرة، وفق ما نقله المرصد السوري.

وأفاد المرصد في التفاصيل بأن مرتزقة "أنصار التوحيد" شنوا هجوماً عنيفاً، استهدف نقاط قوات حكومة دمشق في قرية الملاجة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، بعد تفجير أنفاق، تبعه استهداف صاروخي ومدفعي وهجوم على النقاط، وتمكنوا من إتمام السيطرة على عدد منها.

فيما تدخّل الطيران الحربي الروسي على خط المواجهة، تزامناً مع عدة محاولات من قبل قوات حكومة دمشق، لاستعادة السيطرة على النقاط التي خسرتها، وشهد محور القرية اشتباكات عنيفة.

وشن الطيران الحربي الروسي منتصف ليل الأحد ـ الإثنين، 4 غارات جوية استهدفت مناطق جبل الأربعين وكفرلاتا وسرجة، كما نفذت غارتين جويتين استهدفتا بلدة الفطيرة بمنطقة جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات حكومة دمشق بقذائف المدفعية الثقيلة محيط قرية كفر تعال في ريف حلب الغربي المحتلة.

(س ع)