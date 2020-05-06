45 منظمة تطالب باستصدار قرار أممي ملزم ينهي الاحتلال التركي لأراض سورية

وفي بيان كتابي، صدر اليوم، طالبت 45 «منظمة سوريّة تطالب بإنهاء معاناة سكان عفرين ووقف الانتهاكات اليومية بحقهم وإعادة المشردين قسراً وتسليم إدارة المنطقة إلى مجلس مدني مستقل من الأهالي".
وذّكر البيان "بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2020، هزّ انفجار عنيف مدينة عفرين، حصد أرواح ما لا يقل عن 60 شخصاً؛ غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء، وخلف عشرات الجرحى وعددا من المفقودين، إضافة إلى خسائر مادية فادحة، في حصيلة تُعتبر الأسوأ منذ احتلال المنطقة عسكرياً من قبل الجيش التركي وفصائل من "الجيش الوطني السوري/المدعوم من تركيا" في شهر آذار/مارس 2018".
انتهاكات متواصلة على مدى اكثر من عامين
وأضاف البيان "على مدار الأشهر والسنوات التي تلت احتلال المنطقة، شهدت منطقة عفرين آلاف الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الكورد السوريين، تنوعت ما بين الاستيلاء على ممتلكات السكان وهو ما وثقته منظمة هيومن رايتس وتش، وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والنهب والسلب وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية. وقد أكدّ لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل الأمم المتحدة استمرارية هذه الأنماط من الانتهاكات في تقريرها الأخير الصادر في كانون الثاني الفائت، مشيرة إلى ارتكاب الجماعات المسلّحة المنضوية تحت مظلّة "الجيش الوطني" جرائم حرب وانتهاكات تتعلق بالحق في الملكية.
إن الانتهاكات التي ارتكبت ومازالت تُرتكب في عفرين، هي جزء من سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي واسع في المنطقة وتغيير هويتها وبُنيتها السكانية، حيث تشير الأرقام التي أوردتها مصادر متطابقة (محلّية وسوريّة) إلى حركة تشريد قسرية أدت إلى نزوح أكثر من 65 % من سكان المنطقة الأصليين بعد عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي شنتّها تركيا، في حين كانت المنطقة نفسها تحوي عشرات الآلاف من النازحين داخلياً من مناطق سوريّة مختلفة قبل الغزو.
وحددت المنظمات جملة من المطالب في بيانها وهي :
1. اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين في عفرين، ومساءلة الحكومة التركية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك مسؤوليتها الأساسية كقوة احتلال. علاوة على ذلك، يجب ضمان سلامة السكان ومراقبة حالات التهجير القسري، بالإضافة إلى ضمان عودة السكان الأصليين إلى منازلهم، ووقف الاستهداف العرقي الواسع النطاق "التتريك" عن طريق تغيير أسماء المواقع والقرى ومواقع التراث الثقافي في المنطقة.
2. اتخاذ إجراءات فورية من أجل إخراج الفصائل المتطرفة من عفرين وضمان عودة جميع النازحين الذين أجبروا على مغادرة المنطقة وإعادة الممتلكات المسلوبة وتعويض المتضررين والحفاظ على هوية المنطقة.
3. استصدار قرار أممي يلزم الحكومة التركية بإنهاء احتلالها لجميع المناطق السوريّة ضمن جدول زمني محدد.
4. ضمان الملاحقة القضائية لجميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، والتعهّد بتعويض المتضررين بدون أي تمييز.
المنظمات الموقعة.
TEVNA KURDI
Sham organisation
Fraternity Foundation for Human rights FFHR-Biratî
YEKÎTIYA JINÊN KURDISTAN
Kurdish Committee for Human Rights / Observer
H C S K
Syrians for Truth and Justice-STJ
Codî4
Shar for Development
Mahabad Organization for Humen rights MOHR
Syrian Center for the Defense of Human Rights
Syrian Kurdish civil Forces Gathering
Women Empowerment Organization
XunavAssociatiom
Lekolin Centr for Studies and Legal Researches _ Germany
the syrian women council
Hitma organization for cultural and Social Development
Hoshin Organization for Thought and Culture
Mahabad Organization for Human Rights
armanc platforma for civil society
Syrian Kurdish civil Forces Gathering
Human rights organisations afrin-syria
Assistance for Refugee’s Children Organizatio ARCO
Gav for relief and development
Centre Zagros
Roj Kar For Relief And Development "RKRD"
KURDISH -SWISS ALLIANCE
Free Yezidi Foundation
Act For Afrin
Rewanka
The Danish Kurdish Society in Varde
AFRINPOST
Kurdish Women Union
Afrin media center
Kurdish Legal committee
PÊL- Civil Waves
PEACESHE-LEADER NETWORK
Hayva Sor a kurd
منظمة اطباء غربي كوردستان
Kurdish Women's Union in Syria Rodoz
Oxford Kurdish Association (OKA)
Human Rights Organization in Syria- MAF
Afrin Platform
Kurdish organization for human rights in Syria (DAD)
Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS)
(م)
ANHA