45 منظمة تطالب باستصدار قرار أممي ملزم ينهي الاحتلال التركي لأراض سورية

وفي بيان كتابي، صدر اليوم، طالبت 45 «منظمة سوريّة تطالب بإنهاء معاناة سكان عفرين ووقف الانتهاكات اليومية بحقهم وإعادة المشردين قسراً وتسليم إدارة المنطقة إلى مجلس مدني مستقل من الأهالي".

وذّكر البيان "بتاريخ 28 نيسان/أبريل 2020، هزّ انفجار عنيف مدينة عفرين، حصد أرواح ما لا يقل عن 60 شخصاً؛ غالبيتهم العظمى من المدنيين الأبرياء، وخلف عشرات الجرحى وعددا من المفقودين، إضافة إلى خسائر مادية فادحة، في حصيلة تُعتبر الأسوأ منذ احتلال المنطقة عسكرياً من قبل الجيش التركي وفصائل من "الجيش الوطني السوري/المدعوم من تركيا" في شهر آذار/مارس 2018".

انتهاكات متواصلة على مدى اكثر من عامين

وأضاف البيان "على مدار الأشهر والسنوات التي تلت احتلال المنطقة، شهدت منطقة عفرين آلاف الانتهاكات بحق سكانها الأصليين من الكورد السوريين، تنوعت ما بين الاستيلاء على ممتلكات السكان وهو ما وثقته منظمة هيومن رايتس وتش، وعمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والنهب والسلب وهو ما وثقته منظمة العفو الدولية. وقد أكدّ لجنة التحقيق الدولية المشكّلة من قبل الأمم المتحدة استمرارية هذه الأنماط من الانتهاكات في تقريرها الأخير الصادر في كانون الثاني الفائت، مشيرة إلى ارتكاب الجماعات المسلّحة المنضوية تحت مظلّة "الجيش الوطني" جرائم حرب وانتهاكات تتعلق بالحق في الملكية.

إن الانتهاكات التي ارتكبت ومازالت تُرتكب في عفرين، هي جزء من سياسة تهدف إلى إحداث تغيير ديمغرافي واسع في المنطقة وتغيير هويتها وبُنيتها السكانية، حيث تشير الأرقام التي أوردتها مصادر متطابقة (محلّية وسوريّة) إلى حركة تشريد قسرية أدت إلى نزوح أكثر من 65 % من سكان المنطقة الأصليين بعد عملية "غصن الزيتون" العسكرية التي شنتّها تركيا، في حين كانت المنطقة نفسها تحوي عشرات الآلاف من النازحين داخلياً من مناطق سوريّة مختلفة قبل الغزو.

وحددت المنظمات جملة من المطالب في بيانها وهي :

1. اتخاذ إجراءات فورية لحماية السكان المدنيين في عفرين، ومساءلة الحكومة التركية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك مسؤوليتها الأساسية كقوة احتلال. علاوة على ذلك، يجب ضمان سلامة السكان ومراقبة حالات التهجير القسري، بالإضافة إلى ضمان عودة السكان الأصليين إلى منازلهم، ووقف الاستهداف العرقي الواسع النطاق "التتريك" عن طريق تغيير أسماء المواقع والقرى ومواقع التراث الثقافي في المنطقة.

2. اتخاذ إجراءات فورية من أجل إخراج الفصائل المتطرفة من عفرين وضمان عودة جميع النازحين الذين أجبروا على مغادرة المنطقة وإعادة الممتلكات المسلوبة وتعويض المتضررين والحفاظ على هوية المنطقة.

3. استصدار قرار أممي يلزم الحكومة التركية بإنهاء احتلالها لجميع المناطق السوريّة ضمن جدول زمني محدد.

4. ضمان الملاحقة القضائية لجميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين، والتعهّد بتعويض المتضررين بدون أي تمييز.

المنظمات الموقعة.

TEVNA KURDI

Sham organisation

Fraternity Foundation for Human rights FFHR-Biratî

YEKÎTIYA JINÊN KURDISTAN

Kurdish Committee for Human Rights / Observer

H C S K

Syrians for Truth and Justice-STJ

Codî4

Shar for Development

Mahabad Organization for Humen rights MOHR

Syrian Center for the Defense of Human Rights

Syrian Kurdish civil Forces Gathering

Women Empowerment Organization

XunavAssociatiom

Lekolin Centr for Studies and Legal Researches _ Germany

the syrian women council

Hitma organization for cultural and Social Development

Hoshin Organization for Thought and Culture

Mahabad Organization for Human Rights

armanc platforma for civil society

Syrian Kurdish civil Forces Gathering

Human rights organisations afrin-syria

Assistance for Refugee’s Children Organizatio ARCO

Gav for relief and development

Centre Zagros

Roj Kar For Relief And Development "RKRD"

KURDISH -SWISS ALLIANCE

Free Yezidi Foundation

Act For Afrin

Rewanka

The Danish Kurdish Society in Varde

AFRINPOST

Kurdish Women Union

Afrin media center

Kurdish Legal committee

PÊL- Civil Waves

PEACESHE-LEADER NETWORK

Hayva Sor a kurd

منظمة اطباء غربي كوردستان

Kurdish Women's Union in Syria Rodoz

Oxford Kurdish Association (OKA)

Human Rights Organization in Syria- MAF

Afrin Platform

Kurdish organization for human rights in Syria (DAD)

Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS)

(م)

ANHA