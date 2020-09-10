٤٥ إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 9 مصابين في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الخميس تسجيل ٤٥ حالة إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن الحالات تتوزع على الشكل التالي:

٧ حالات في الحسكة

٩ حالات في قامشلو

٦ حالات في ديرك

حالتان في الرميلان

١١ حالة في الدرباسية

٧ حالات في كركى لكى

٣ حالات في الشهباء

في حين ذكر مصطفى أنه تم تسجيل ٩ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٧٨٣ حالة منها ٤٢ حالة وفاة و ٢٣٨ حالة شفاء.