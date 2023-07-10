430 هجوماً للاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا خلال 3 أيام

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG) بياناً بخصوص عمليات الكريلا وهجمات جيش الاحتلال التركي.

وخلال البيان أشار المركز إلى هجمات الاحتلال التركي التي نفذها بتاريخ 7 و 8 و9 تموز الجاري في مناطق الدفاع مديا.

وجاء في البيان ما يلي :

في منطقة غربي زاب للشهيد دليل:

وُجهت ضربات بالأسلحة الثقيلة في 7 تموز بين الساعة 08:00 و 10:00 و 11:00 صباحاً، على نقاط الاحتلال في ساحة المقاومة بتلة إف إم، ونُفذت هذه العملية من قِبل الفرق المتنقلة التابعة لـ وحدات المرأة الحرة-ستار.

وفي 8 تموز في تمام الساعة 05:20 صباحاً، حلقت الطائرات المسيّرة للاحتلال فوق ساحة المقاومة لتلة جودي، وبدورها، استهدفت فرقنا المتنقلة هذه الطائرات المسيّرة، حيث توقفت حركة الطائرات المسيرة نتيجة تدخل قواتنا.

وفي تموز في تمام الساعة 08:30 صباحاً، تم تدمير أحد أنظمة كاميرات المراقبة للاحتلال بالأسلحة الثقيلة في ساحة المقاومة بتلة إف إم.

في منطقة زاب:

ونفذ جيش الاحتلال التركي عملية عسكرية بتاريخ 5 تموز، في ساحات المقاومة في كوكر كاركر وشكفتا بريندارا في زاب، ويقوم جنود الاحتلال، الذين يسعون إلى التمركز في ساحة المقاومة في كوكر، بقصف هذه الساحة بالقنابل وقطع الأشجار فيها، ولا تزال هذه العملية العسكرية متواصلة.

هجمات جيش الاحتلال التركي:

في 7 و 8 تموز، تعرضت منطقة غربي زاب للشهيد دليل للقصف بالطائرات الحربية ثلاث مرات، ومرتين في خاكورك بساحتي نهر لولان وسنين، و11 مرة في ساحات قرية شيه، ودشتا كافيا، وقرية ميروك في غارى، حيث بلغ العدد الإجمالي للغارات الجوية 16 غارة.

وفي 7 و 8 و 9 تموز، تعرضت ساحات المقاومة في تلة بهار وتلتي جودي وآمدية التابعة لمنطقة غربي زاب للشهيد دليل، وساحة المقاومة في سيدا في زاب وساحة كولكا التابعة لـ متينا وساحات تلة الشهيد كاموران وتلة الشهيد حقي الواقعتين في خاكورك للقصف بقذائف المدفعية والدبابات والأسلحة الثقيلة 414 مرة.

وشن جيش الاحتلال التركي بتاريخ 7 و 8 و 9 تموز هجمات على خنادقنا في ساحة المقاومة بـ سيدا الواقعة في منطقة زاب، وفي ساحة المقاومة بتلة إف إم التابعة لمنطقة غربي زاب للشهيد دليل، في محاولة منه نقب الأنفاق وتدميرها من خلال الجرافات".

(سـ)