أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الإثنين 28/12/2020، تسجيل 43 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الإصابة هي لــ 24 ذكور و19 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 4 حالات

قامشلو 3 حالات

ديرك 9 حالات

كركي لكي 1حالة

عامودا 1 حالة

الدرباسية 1 حالة

كوباني 2 حالة

الطبقة 10 حالة

الرقة 7 حالات

منبج 3 حالات

الشهباء 2 حالة

وذكر مصطفى أيضًا أنه تم تسجيل (8) حالات شفاء مع تسجيل (4) وفيات جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 7955 حالة مؤكدة، منها 271 حالة وفاة، و1130 حالة شفاء.