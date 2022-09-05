412 هجوماً لجيش الاحتلال التركي على أرياف عين عيسى وكري سبي خلال شهر آب

وجاء ذلك خلال تصريح لوسائل الإعلام أفاد به المتحدث باسم مجلس تل أبيض العسكري وسام العمر، كشف من خلاله حصيلة الهجمات التركية على ناحية عين عيسى وريف مقاطعة كري سبي الغربي، والأضرار الناتجة عنها.

استهل المتحدث تصريحه بالقول بأن المحتل التركي ومنذ احتلاله لمقاطعة كري سبي وأجزاء واسعة من أريافها أواخر العام 2019 لم ينفك لحظة واحدة عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق مناطق ريفي مقاطعة كري سبي وعين عيسى بهدف تهجير السكان في المناطق الواقعة على خطوط التماس، واحتلال المزيد من الأراضي السورية.

وأضاف وسام: "بأن تركيا كثفت من هجماتها على ناحية عين عيسى وريف كري سبي بالتزامن مع الاعتداءات والهجمات التي تقوم بها في كافة مناطق شمال وشرق سوريا ابتداءً من ناحية تل تمر مروراً بعين عيسى ومنبج".

وكشف خلال تصريحه بأن حصيلة الهجمات على أرياف ناحية عين عيسى وكري سبي بلغت خلال شهر آب الماضي 412 هجوماً بكافة الاسلحة الثقيلة والخفيفة، منها هجومان بالطيران المسير الانتحاري، مما تسبب بأضرار في ممتلكات الاهالي، بالإضافة للمنشآت الخدمية كمحطتي مياه الشرب في كل من الهيشة والفاطسة وانقطاع التيار الكهربائي نتيجة استهداف الكابلات في تلك المنطقة خلال القصف.

وأكد العمر بأن قوات مجلس تل ابيض العسكري تصدت خلال الشهر الماضي لمحاولة تسلل من قبل مرتزقة تركيا على محور قرية مشيرفة وردتهم على اعقابهم يجرون اذيال الهزيمة.

وعاهد المتحدث باسم مجلس تل ابيض العسكري في ختام تصريحه بالتصدي لكافة محاولات الاحتلال التركي باحتلال المزيد من الاراضي السورية وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التواطؤ والتعامل مع العدو التركي في إشارة منه إلى العملاء والجواسيس اللذين تجندهم تركيا لضرب حالة الأمن والاستقرار في المنطقة.

(د)

ANHA