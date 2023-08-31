410 حرائق في منبج خلال آب وفوج الإطفاء يدعو للتقيّد بإجراءات السلامة

تتضاعف جهود فوج الإطفاء، في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتسبّب في الكثير من الأحيان باشتعال النيران، وانتشارها ضمن المدينة والأرياف، وبمعدلات ونسب مرتفعة وصلت إلى ضعف المعدلات الشهرية، ما يفرض مسؤوليات أكبر للمحافظة على سلامة الأهالي وممتلكاتهم وتنبيهم لاتخاذ تدابير السلامة من الحرائق.

يقول عضو فوج الإطفاء في مدينة منبج، طلال الحميدي، إن معدل الحرائق ارتفع بشكل كبير منذ بداية آب الجاري، مشيراً أنهم أخمدوا منذ بداية الشهر حتى تاريخ 23 منه 410 حرائق، بينما وصل العدد في الشهرين الماضيين إلى نحو 185 حريقاً.

وأرجع الحميدي السبب في كثرة الحرائق إلى ارتفاع درجات الحرارة، وعدم التقيد بإجراءات السلامة والحد من الحرائق، وعدم وجود تجهيزات كافية ضمن المعامل والورش والمنازل لمواجهة الحريق وإخماده بسرعة.

هذا ووفق فوج الإطفاء، فإن الحرائق التي يتعاملون معها هي حرائق في الأشجار والكروم، ونيران في المعامل والسيارات ومحطات الوقود والصهاريج.

ويتبع فوج الإطفاء آلية موحدة للإبلاغ عن الحرائق والتعريف بماهيته والعنوان، حيث خصص رقماً خاصاً للفوج، أو يتم الوصول للحريق، عبر مجموعة الطوارئ الخاصة بالإطفاء التي تضم هيئات خدمية وعسكرية.

وأضاف طلال الحميدي خلال حديثه "مهمتنا الأولى هي إنقاذ الأشخاص والأرواح قدر المستطاع، وفي أسرع وقت ممكن، للتخفيف من أضرار الحريق، أما عن الصعوبات التي تواجهنا بشكل عام فهي قلة المستلزمات وأدوات إطفاء الحرائق وقلة الآليات، ولكن وعلى الرغم من ذلك فنحن دائماً في أقصى حالات التأهب والجاهزية".

وشدد الحميدي على أن تكون هناك مراكز إطفاء في الريف، لتخفيف الضغط على مركز المدينة، أما بالنسبة للمعامل والمنشآت الصناعية، فيجب أن تكون مجهزة بنظام حماية من الحرائق، وأن تكون هناك معدات إطفاء خاصة بها، مثل "أجهزة البودرة وأجهزة الفوم أو وجود صهاريج مياه".

عضو فوج الإطفاء ناشد السائقين إفساح المجال لسيارات الإطفاء أثناء مرورها، لتصل إلى موقع الحريق بالسرعة القصوى.

(م ش/د)

ANHA