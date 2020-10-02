٤١ إصابة جديدة بفيروس كورونا و14حالة شفاء في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل ٤١ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الإصابة هي ٢٠ ذكور و٢١ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

٩ حالات في الحسكة

١٠ حالات في ديرك

٦ حالات في قامشلو

٩ حالات في كركى لكي

حالتان في الدرباسية

٣ حالات في عامودا

حالة واحدة في جل آغا

حالة واحدة في تل تمر

وذكر مصطفى أنه تم تسجيل ١٤ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١٧١١ حالة، منها ٦٧ حالة وفاة، و٤٥١ حالة شفاء.