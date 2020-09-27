4092 مدرسة في شمال وشرق سوريا فتحت أبوبها أمام الطلبة

فتحت 4092 مدرسة في شمال وشرق وسوريا أبوابها اليوم، أمام قرابة900 ألف طالب وطالبة، للعام الدراسي 2020/2012، وسط اتخاذ التدابير الاحترازية لتفادي فيروس كورونا.
المجتمع والحياة 2020-09-27T08:14:00 مركز الاخبار

بموجب قرار هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا، افتُتحت المدارس ضمن مدن ونواحي وبلدات وقرى شمال وشرق سوريا كافة.

وبحسب هيئة التربية والتعليم، يوجد 4092 مدرسة ضمن مناطق شمال وشرق سوريا، بين ابتدائية وإعدادية وثانوية.

كما اتخذت هيئة التربية والتعليم بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة التدابير الاحترازية لتفادي فيروس كورونا، حيث أكدت ضرورة ارتداء الطلبة الكمامات، والتقيد بالتباعد الاجتماعي.

ويذكر ان هيئة التعليم كانت قد أعلنت عن موعد افتتاح المدارس في شمال وشرق سوريا في وقت سابق عبر بيان، أكدت من خلاله على ضرورة اتخاذ التدابير الصحية اللازمة في المدارس.

(أ ب)

ANHA


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