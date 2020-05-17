40 يوماً وعملية تنظيف نهر جغجغ مازالت مستمرة

باشرت بلدية الشعب في مدينة قامشلو، بعملية تنظيف وإزالة القمامة من مجرى نهر جغجغ في 6 نيسان، على شكل مراحل، بهدف القضاء على الروائح الكريهة التي تفوح منه، نتيجة تحويل السلطات التركية مجرى مجاري الصرف الصحي إلى مجرى النهر قبل دخوله إلى مدينة قامشلو، ورمي الأهالي القمامة في حرم النهر.

ويبلغ طول نهر جغجغ من منبعه من هضبة طور عابدين في شمال كردستان إلى مصبه في نهر الخابور الذي يصب في نهر الفرات حوالي (126) كم.

والمناطق التي تم تنظيفها حتى الآن من قبل بلدية الشعب في قامشلو هي جسر الحزام، والبشيرية والأربوية؛ وتعمل الآن على إزالة القمامة الموجودة في مجرى النهر بالقرب من جسر سيفان جنوب غرب المدينة.

ومن المقرر أن تباشر بلدية الشعب بعملية تعقيم مجرى النهر بعد الانتهاء مع عملية إزالة القمامة والأوساخ المتراكمة، ومن ثم تسوير كامل حرم النهار.

الإدارية في المكتب التنفيذي في بلدية الشعب بمدينة قامشلو مزكين حسن أوضحت: "بعد الانتهاء من مرحلة تنظيف نهر جغجغ سيتم تعقيم النهر ومن ثم تسوير حرمه لمنع رمي القمامة من قبل الأهالي". ودعت الأهالي إلى التعاون مع بلدية الشعب وعدم رمي القمامة ضمن مجرى النهر.

(س ب- ه ح/ أ ب)

ANHA