40 صهريجاً من المياه في خدمة أهالي الحسكة

في مبادرة إنسانية لدعم أهالي مدينة الحسكة ومدهم بالمياه، وضعت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة، 40 صهريجاً في خدمة أهالي المدينة، لنقل ٢٠٠٠ متر مكعب من المياه إليهم.

حول تفاصيل المبادرة، التقت وكالتنا مع المنسق العسكري لعملية توزيع المياه، عكيد درباسيه، الذي قال: "اتخذت قواتنا العسكرية على عاتقها مساندة أهالي الحسكة خلال أزمة المياه التي تشهدها المدينة، نتيجة قطعها من مصدرها الأساسي محطة علوك من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته".

وأكد عكيد درباسية: "جاهزون لأي عمل يخدم سكان المدينة ويحميهم، فنحن من أبناء هذه المنطقة وخدمتهم واجب علينا، ولن نتوانى عن مساعدة أهلنا".

وأوضح أن: "عملية التوزيع ستتم من خلال التنسيق مع الكومينات والمجالس في الأحياء".

وبيّن عكيد درباسية أن: "قواتنا تناقش دائماً سبل المساعدة وكيفية دعم سكان المنطقة وتخفيف الأعباء عنهم".

وتعاني مدينة الحسكة من شح المياه نتيجة قطع جيش الاحتلال التركي مياه محطة علوك عن مليون ونصف المليون نسمة فيها، منذ 2019، وتلقت العديد من المبادرات الإنسانية التي قدمتها بلديات مقاطعة قامشلو ووجهاء عشائر وأهالي دير الزور لتخفيف أعباء شح المياه عن أهالي المدينة.

(آ أ/ م ح)

ANHA