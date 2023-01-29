40 قتيلاً بحادث سقوط حافلة في باكستان

لقي 40 شخصاً على الأقل مصرعهم في حادث حافلة؛ انفجرت بعد سقوطها عن جسر في جنوب غرب باكستان، حسبما أعلن ممثل للحكومة، اليوم الأحد.

وقال حمزة انجوم، أحد المسؤولين في منطقة لاسبيلا في إقليم بلوشستان حيث وقع الحادث، إن "الجثث.. لا يمكن التعرف عليها".

وأوضح أنجوم أنه تم إنقاذ ثلاثة ركاب، وأن الحافلة كانت تقل 48 راكباً عندما اصطدمت بعمود على الجسر وانحرفت عن مسارها.

ولقي ما لا يقل عن 22 شخصاً، بينهم تسعة أفراد من عائلة واحدة، حتفهم في حزيران/ يونيو الماضي عندما سقطت سيارة في واد عميق في بلوشستان.

وتُعتبر الطرق في باكستان من الأكثر خطورة في العالم، ويشهد البلد الكثير من حوادث السير الدامية.

(ي ح)