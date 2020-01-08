40 موقوفاً على خلفية إطلاق الرصاص العشوائي

تزايدت في السنوات الأخيرة ظاهرة إطلاق النار العشوائي في مناطق شمال وشرق سوريا خلال المناسبات والأعراس ومراسم التشييع، ما أسفر حتى الآن عن فقدان وإصابة عدد من المدنيين، الأمر الذي أثار استياء الأهالي محمّلين الجهات الأمنية المسؤولية عن الحد من هذه الظاهرة.

ورغم التعاميم التي أصدرتها الجهات المختصة وقوى الأمن الداخلي بمنع إطلاق الرصاص الحي خلال الأعياد والمناسبات إلا أن العديد من مدن شمال وشرق سوريا شهدت إطلاق النار خلال احتفالات رأس السنة 2020.

وعن ما قامت به قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا في هذا السياق وعلى وجه التحديد خلال الأيام الأخيرة من العام المنصرم للحد من هذه الظاهرة، التقت وكالة هاوار بالناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا علي الحسن.

الحسن قال في بداية تصريحه إن قوى الأمن الداخلي دأبت على إصدار العديد من البيانات والتعميمات والتعليمات، خلال مواسم الأعياد والاحتفالات، تدعو من خلالها المواطنين للتعاون مع القوى الأمنية حفاظاً على السلامة العامة، وبالأخص منع إطلاق الرصاص الحي والمفرقعات النارية ، "في مسعى من قواتنا للحد من وقوع الحوادث التي تضر المواطنين، وبالأخص وقوع إصابات جراء الرصاصات الطائشة"

وتابع الحسن " قوات الأمن الداخلي في جميع المناسبات العامة تقوم بتكثيف دورياتها المسيّرة، وتكثف وتزيد من انتشارها عبر نشر حواجز إضافية في مختلف مدن وبلدات مناطق شمال وشرق سوريا، بغية الحفاظ على أمن المواطنين خلال تلك الاحتفالات والمناسبات، وتعمل على الحد من أعمال الفوضى التي قد تضر بالمنطقة".

وكشف علي في سياق تصريح لوكالتنا أن قوى الأمن الداخلي تمكنت من توقيف 40 شخصاً بالجرم المشهود على خلفية إطلاق النار والرصاص الحي العشوائي خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، ودخول العام الجديد، ومصادرة أسلحتهم وتسليمهم إلى المحاكم المدنية لمقاضاتهم حسب قوانين الإدارة الذاتية النافذة.

ودعا الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا علي الحسن في ختام حديثه المواطنين إلى ضرورة التقيد بالتعليمات والتعاميم الصادرة من قبل قوى الأمن الداخلي حيال هذه الظاهرة، والتعاون للوصول إلى الأشخاص المخطئين، للحد من انتشارها، وتقليل الحوادث التي تقع بسببها.

ورغم القوانين النافذة في مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا والتي تقضي بضرورة ترخيص الأسلحة الفردية وحظر حمل السلاح، ومنع إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات والاحتفالات تحت طائلة المحاسبة القانونية، ورغم كل البيانات والقرارات الصادرة من قبل قوى الأمن الداخلي حول هذا الموضوع، تبقى مأساة الأهالي مع هذه الظاهرة قائمة.

(ك)

ANHA