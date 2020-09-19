٤ وفيات و١١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن المتوفين هم رجل وامرأة من عامودا ورجلان من الحسكة وقامشلو.

ونوه جوان مصطفى أنهم سجلوا ١١٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهم ٦٥ ذكور و٤٨ إناث ويتوزعون على الشكل التالي:

١٣ حالة في الحسكة

١٥ حالة في قامشلو

٤ حالات في كركى لكي

٧ حالات في ديرك

٥ حالات في الرميلان

٨ حالات في الدرباسية

٨ حالات في عامودا

حالة واحدة في تربه سبيه

٢٠ حالة في منبج

٢١ حالة في الرقة

٦ حالات في الطبقة

٤ حالات في كوباني

حالة واحدة في دير الزور

وأشار مصطفى إلى أنه تم تسجيل ١٥ حالة شفاء جديدة.

ويذكر أن عدد حالات الإصابة بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ١١٢٠ حالة، منها ٥٢ حالة وفاة، و ٣٢٨ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA