4 شهداء و4 جرحى أغلبهم أطفال في القصف التركي على عين عيسى

استهدف جيش الاحتلال التركي ومرتزقته القرى الواقعة على خطوط التماس في ناحية عين عيسى وريف مقاطعة كري سبي الشرقي والغربي بعشرات القذائف منذ بداية آب، ما أسفر عن خسائر بشرية وأضرار مادية بممتلكات الأهالي في تلك القرى.

وارتكب الاحتلال التركي مجزرة مروعة في قرية الشركة بريف ناحية عين عيسى الشرقي (التابعة لناحية الهباه) جنوب الطريق الدولي M4 بتاريخ 8 آب، راح ضحيتها 6 أشخاص من عائلة خميس الخلاوي بين شهيد وجريح من أطفال ونساء؛ نتيجة استهداف منزلهم بقذيفة انشطارية، ووثّقت وكالتنا أسماء الشهداء والجرحى.

الشهداء هم كل من الجدة دوزة (60 عاماً)، وهيا الخلاوي (10 أعوام)، وعبد الله الخلاوي (3 أعوام).

أما الجرحى فهم كل من ملك الخلاوي (12 عاماً)، وتهاني الخلاوي (5 أعوام)، ووالدتهم هيا عمر (25 عاماً).

وهذه ليست المجزرة الأولى للاحتلال التركي، حيث سبقتها 5 مجازر، راح ضحيتها العشرات بين شهيد وجريح، وهي كل من: "مجزرة الصفاوية، ومجزرتي الدبس، ومجزرة العليمات، ومجزرة مزرعة قرطاج".

وبتاريخ 18 آب، استشهد الطفل إبراهيم محمد (14عاماً) جراء انفجار مقذوف حربي به، أثناء رعيه للأغنام بالقرب من قريته أم البراميل في ريف عين عيسى الشرقي 25 كيلو متر بمحاذاة الطريق الدولي m4 والواقعة على خطوط التماس مع الاحتلال التركي، وتتعرض للقصف بشكل شبه يومي منذ احتلال مقاطعة كري سبي في تشرين الأول من عام 2019.

ووثقت وكالتنا منذ تاريخ احتلال تركيا لمقاطعة كري سبي المحتلة استشهاد وجرح 119 مواطناً، بينهم أكثر من 50 طفلاً من أهالي القرى الواقعة على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته والتي تنتشر فيها القوات الروسية وحكومة دمشق.

(د)

ANHA