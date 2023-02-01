4 جهات دولية لا ترد على رسالة تطالب بإنهاء العزلة على القائد عبد الله أوجلان

أرسلت المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في الـ 22 كانون الثاني/ يناير المنصرم، رسالة مغلقة إلى كل من (لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية (CPT)، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان (OHCHR) فولكر تورك، والأمينة العامة لمجلس أوروبا، ماريا بيجينوفيتش بوريتش، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش).

بعد مرور 11 يوماً على إرسال الرسالة، لم تتلق المبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان أي رد من أي من الجهات الدولية الـ 4 حتى لحظة إعداد الخبر، وهو ما أكده الناطق باسم المبادرة، فرزندا منذر.

وتضمنت الرسالة التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني من قبل المبادرة السورية، وتسليمها للجهات الـ 4 بشكل مباشر من قبل مكتب العصر الحقوقي، البنود التي أخلت بها الدولة التركية الفاشية في التعامل مع القائد أوجلان وفق قوانين (الاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان – القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان)، وطالبت تلك الجهات بمتابعة وضع القائد وإنهاء العزلة المفروضة عليه.

(س أ/ س ر)

ANHA