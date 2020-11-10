4 حالات وفاة و٦٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تسجيل أربع حالات وفاة لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جوان مصطفى أن حالات الوفاة هي لرجل وامرأة من ديرك ورجلين من الحسكة والدرباسية.

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٦٥ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي ٤٠ ذكور و٢٥ إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

١٣ حالة في ديرك

١٣ حالة في الحسكة

٢٦ حالة في قامشلو

حالة واحدة في عامودا

٣ حالات في الدرباسية

٣ حالات في كركى لكي

حالة واحدة في تل تمر

حالة واحدة في منبج

٤ حالات في الشهباء

ونوه مصطفى بأنهم سجلوا ١٦ حالة شفاء جديدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٥٧١٠ حالة، منها ١٤٧ حالة وفاة و٨٣٠ حالة شفاء.

(أ ب)

ANHA