:HPG القصف التركي يلحق أضراراً جسيمة بحقول وبساتين القرويين في قنديل

وقال المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي، في بيان نقلته وكالة فرات للأنباء، اليوم السبت، حول عمليات قوات الكريلا وهجمات الاحتلال التركي على ساحة ورخيله في آفاشين:

"في 15 تشرين الأول، قصف جيش الاحتلال التركي صباحاً ساحة المقاومة ورخيله بالمتفجرات والأسلحة الثقيلة، وبعد القصف، وحين أراد جنود الاحتلال التقدم، واجههم مقاتلو الكريلا، ما أدى إلى حدوث اشتباكات عنيفة منعت العدو من التقدم في هذه الساحة.

وفي التاريخ نفسه، بين الساعة 22:30 والساعة 00:00 جابت طائرات الاحتلال التركي في سماء مرفانوس بمنطقة آفاشين وساحة تابورا عربان، وفي ساعة متأخرة من المساء تم قصف محيط قرية ايدنيه في ناحية كاني ماسي في آميديه من قبل المخافر الحدودية بالمدافع وقذائف الهاون.

في 15 تشرين الأول، بين الساعة 10:30 والساعة 12:30 قصفت الطائرات الحربية لجيش الاحتلال التركي ساحات تل سافاش وتل هيوا وتل روج والقرى بيبالا وتوتميه وشيخان وماونان في منطقة قنديل.

ونتيجة قصف دولة الاحتلال التركي لهذه القرى والمناطق، تم إلحاق أضرار جسيمة بحقول وبساتين القرويين، كما نشبت الحرائق في تلك المناطق".

(س ر)