37 تاجراً ومروجاً ومتعاطياً للمخدرات في قبضة قوى الأمن الداخلي

نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في اليوم، على مواقعه في التواصل الافتراضي، عن عمليات نوعية مختلفة نفذتها القوات، استهدفت عدة أوكار لمروجي المخدرات وتجارها ومتعاطيها، وجاء فيه:

"ضمن إطار ملاحقة مروجي وبائعي المخدرات قامت قواتنا في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ليلة الأربعاء 16 أغسطس / آب و حتى ساعات الفجر من تاريخ اليوم الخميس 17 أغسطس / آب، بالتنسيق مع النيابة العامة بحملة مداهمات على عدة أماكن تم تأكيد وجود متعاطين ومروجين فيها، حيث تمكنت قواتنا من إلقاء القبض على 37 شخصاً من المطلوبين اللذين يعملون على استهداف أبناء شعبنا عن طريق المخدرات و تم ضبط المواد و الأدوات التالية بحوزتهم:

ـ حبوب مخدرة عدد 22 حبة

ـ معجونة حشيش 300 غرام

ـ مادة الكريستال ميث بوزن 52 غرام

ـ ميزان الكتروني عدد 3

ـ بندقية صيد عدد 9

ـ مسدس عدد 12 بأنواع مختلفة

ـ سلاح كلاشنكوف عدد 1

ـ قنابل عدد 3 ثلاثة

ـ مخزن كلاشنكوف عدد 8

ـ أسلحة بيضاء عدد 65

ـ مخزن مسدس عدد 1

ـ جعبة عسكرية عدد 4

ـ شريط ذخيرة بي كي سي يحوي 83 طلقة

ـ ذخيرة كلاشنكوف 63 طلقة

ـ سيف 1 واحد

ـ حافظة ملفات ( فلاشات – هارد ) عدد 13

– دراجات نارية مسروقة عدد 3

ـ كاميرا تصوير واحدة

ـ كاميرة مراقبة واحدة

ـ أجهزة حاسوب محمولة عدد 4

ـ أجهزة لوحية محمولة ( تاب ) عدد 2

ـ هواتف محمولة عدد 46

ساعات يد ذكية عدد 2

ـ أربعمئة وخمسة وثمانون دولار أمريكي

ـ مليون أربعمئة وسبعة وستون ألف ليرة سورية

بدأت قواتنا إجراءات التحقيق معهم وسيتم تحويلهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

(أم)