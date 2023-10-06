36 قرية و21 مركزاً حيوياً استُهدفوا منذ الصباح  

أوضحت قوى الأمن الداخلي، عبر بيان، أن دولة الاحتلال التركي تواصل قصفها على مناطق الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا.

وجاء في بيان قوى الأمن الداخلي: " تواصلت الهجمات التركية العدوانية على مناطقنا، حيث قامت بالهجوم عن طريق الطائرات الحربية والطائرات المسيّرة وسلاح المدفعية والهاون، على مختلف المنشآت الحيوية والخدمية والقرى والبلدات الآهلة بالسكان، ما أدى لأضرار كبيرة في المنشآت وسقط ضحايا وجرحى بين المدنيين.

نعلن للرأي العام حصيلة أخرى للعدوان التركي على مناطقنا:

مدينة قامشلو:

ثلاث قذائف على قرية تل زيوان.

استهداف معمل للثلج بالقرب من قرية دمخية الواقعة تحت سيطرة النظام السوري.

استهداف الفوج الخامس في علي فرو.

استهداف محيط مركز الإنشاءات العسكرية على الحزام الشمالي.

ناحية تربه سبيه:

قذيفتان من طائرة حربية استهدفت حقل نفطي بالقرب من حاجز الأسايش.

قذيفتان على محيط محطة تحويل الكهرباء.

كما تم استهداف حقل عودة النفطي بـ ٦ قذائف.

حيث استشهد شخص مدني في ناحية تربه سبيه نتيجة القصف.

ناحية عامودا:

قذيفة واحدة استهدفت قرية خربة خوي.

مدينة الحسكة:

٤ قذائف جبل كزوان /جبل عبد العزيز/ طيران حربي/ .

ناحية تل تمر:

١١ قذيفة على قرية الطويلة والدردارة وقرية تل جمعة (جريحان من أعضاء المجلس العسكري السرياني).

ناحية جل آغا:

استهداف محطه سيكركا درعو وخروجها عن الخدمة.

استهداف محطه آلة قوس النفطية.

استهداف محطة عليان النفطية.

ناحية كركي لكي:

قصف على محلق رميلان بجانب حاجز قوى الأمن الداخلي.

كوجرات:

استهداف أكاديمية الشهيد باور التابعة للدفاع الذاتي.

استهداف نقطه شرك.

مدينة ديرك:

استهداف نقطة عسكرية عند سد كري كرا.

استهداف مشفى الكوفيد.

كوباني:

استهداف كل من القرى التالية: جارقلي بـ ٣ قذائف، وتل شعير، وزور مغار بـ ٦ قذائف وقرية خراب عطو بـ ٧ قذائف.

عين عيسى

تم استهداف الصوامع بالإضافة لقرية صوان وقرية كور حسن وقرية أبو نيتونو وقرية أحمدي صغير بـ ٣ قذائف وقرية دبس بقذيفتين.

منبج:

استهداف قرية كورهيوك بـ ٥ قذائف، وقرية كاوكلي بـ ٤ قذائف، وقرية قورت بـ ٤ قذائف، وقرية سعيدة بـ ٦٤ قذيفة، وقرية محسنين ٤ قذائف.

تم قصف قرية عون الدادات بـ ١٠ قذائف هاون و٦ قذائف مدفعية، وقرية جاتي بـ ٧ قذائف. كما تم استهداف قرية شيخ يحيى بقذيفتين.

مناطق الشهباء:

تم استهداف القرى الآهلة بالسكان (حربل، وام القرى، ونيرابية، وخربة شعال، ورادار، وأم الحوش بيلونية، وتل رفعت، وعين دقنة، وديرجمال، وكفر ناية، وكفر ناصح، وعقيبه، وتنب، وزيارة، وشيخ هلال، وشيخ عيس).

كما قامت الطائرات المسيرة خلال الساعتين الماضيتين بقصف محطة تحويل الكهرباء في كل من قامشلو بالقرب من مشفى كوفيد، ومحطة تحويل الكهرباء في تربه سبيه، إضافة لمنشأة ومحطة السويدية للغاز، التي تُغذي أغلب المدن والبلدات بالكهرباء.

(أ ب)