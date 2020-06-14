350 طالباً يقدمون امتحاناتهم في مقاطعة الشهباء

وعُلّق الدوام المدرسي في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، بعد اتخاذ التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

إلا إن هيئة التربية والتعليم استمرت في العملية التعليمة وفق نظام التعليم عن بعد عبر الانترنت.

وقدّم اليوم 350 طالباً من الشهادتين الإعدادية والثانوية في مقاطعة الشهباء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في مدرستين بناحية تل رفعت وأحداث.

هذا وبحسب لجنة التعليم والتدريب للمجتمع الديمقراطي فإن الامتحانات ستستمر لغاية 25 من شهر حزيران الجاري.

وقالت المعلمة جوانا شيخو العضوة في اللجنة التحضيرية للامتحانات "أثناء فترة حظر التجوال التي فرضتها الإدارة الذاتية لمنع تفشي وباء كورونا، تلقى الطلبة تعليمهم في المنازل عن طريق الدروس على القنوات والمحاضرات الجاهزة".

(س خ/سـ)

ANHA