35 متدربة في بلدة السوسة بريف دير الزور ينهين دورة في الإسعافات الأولية

وحضر حفل تخريج الدورة العشرات من أهالي بلدة السوسة وأعضاء من المؤسسات المدنية وأعضاء من الشبيبة ولجنة الصحة بريف دير الزور الشرقي.

وبدأ حفل التخريج بالوقوف دقيقة صمت، تلاها توزيع الشهادات على المتدربات اللواتي خضعن للتدريب.

وانضمت 35متدربة من بلدة السوسة لدورة الإسعافات الأولية وهذه الدورة تعتبر الثالثة من نوعها في البلدة.

واستمرت الدورة ثلاثين يوماً تلقت المستفيدات خلالها تدريبات نظرية وعملية في مجال الإسعافات الأولية وكيفية معالجة الحروق وحقن الإبر وتركيب القسطرة واستعمال الأدوية اللازمة في الإسعافات الأولية.

واختتم حفل التخريج بتهنئة الفتيات المنضمات للدورة بتخريجهن من قبل مجلس شبيبة دير الزور ولجنة الصحة.

والجدير بالذكر أن مجلس شبيبة دير الزور ولجنة الصحة بريف دير الزور الشرقي سيستمران بدورات الإسعافات الأولية خاصةً بعد تعميم هيئة الصحة في الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الذي ينص على ضرورة تثقيف الأهالي في مجال الإسعافات الأولية.

(ث ع/خ)

ANHA