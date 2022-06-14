337 صحفياً في شمال وشرق سوريا يطالبون بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين في السجون التركية

جاء ذلك، خلال بيان أدلى به اليوم، اتحاد الإعلام الحر في شمال وشرق سوريا، وقّع عليه 337 صحفي وناشط إعلامي، تنديداً باعتقال السلطات التركية لعشرين صحفياً وصحفية في باكور (شمال كردستان)، وذلك أمام دوار نبي هوري بمدينة قامشلو.

وكانت دولة الاحتلال التركي قد شنت في الـ 8 من حزيران/يونيو الجاري، حملة اعتقالات بحق 20 صحفي/ة من Jinnews ووكالة ميزوبوتاميا، وصحيفة خوبون، وجمعية دجلة وفرات والعاملين في مطبوعاتPel û Piya.

قرئ البيان من قبل الرئاسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر دليار جزيري ومالفا علي باللغتين الكردية والعربية. بحضور العشرات من صحفيي وصحفيات شمال وشرق سوريا وأعضاء وعضوات المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

أوضح البيان أن الصحافة هي صوت الحقيقة والمجتمع في وجه السلطة المستبدة، "لكن في تركيا تحولت إلى جريمة، حيث تعرض إعلاميون في باكور كردستان لاعتقال تعسفي من قبل السلطات التركية".

وشجب اتحاد الإعلام الحر الممارسات اللاإنسانية وقمع الحريات والرأي العام وتقويض العملية الديمقراطية، معتبراً هذه السياسات "القمعية الممنهجة انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقوانين الدولية التي تحمي الإعلاميين".

إبادة سياسية بحق الأقلام الحرة

وأكد البيان أن تركيا باتت من الدول المتصدرة قائمة المعتدين والمنتهكين لحرية الإعلام، وتابع: "الاعتقالات التعسفية هي إبادة سياسية بحق الأقلام الحرة، وكتم لصوت الحقيقة والإعلام، فالوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية باتت في خطر ومصيرها المهني مجهول في تركيا، بسبب الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والاستهدافات الممنهجة من الحكومة القمعية".

البيان أضاف: "تركيا تدفع الإعلام نحو الموت والاحتضار، فإغلاق المؤسسات الإعلامية واعتقال كتّاب الرأي والصحفيين يجر الصحافة نحو التجرد من الصفة الإعلامية وهويتها كمنبر الحقيقة".

وأعلن اتحاد الإعلام الحر عن تضامنه مع الزملاء الإعلاميين المعتقلين في السجون، مناشداً "المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية، التدخل السريع لوقف هذه الهجمة ضد الصحفيين والإعلاميين والضغط على السلطة التركية لإطلاق سراح كافة زملائنا المعتقلين في السجون التركية".

(كروب/آ)

ANHA