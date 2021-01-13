أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الأربعاء، تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الإصابة هي لــ 12 ذكور و21 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 2 حالة

قامشلو 2 حالة

تل تمر 2 حالة

ديرك 4 حالة

كركي لكي /معبدة 1 حالة

كوباني 2 حالة

الرقة 5 حالة

الطبقة 6 حالات

ديرالزور 2 حالة

منبج 4 حالة

الشهباء 1 حالة

مخيم الهول 2 حالة

وذكر مصطفى أيضًا أنه لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، في حين أنه تم تسجيل 7 حالات تعافي.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8285 حالة مؤكدة، منها 284 حالة وفاة، و1170 حالة شفاء.

(د ج)