32 حزباً وقوى سياسية يدينون استهداف الاحتلال التركي لمطار السليمانية

أصدر 32 حزباً اليوم بياناً إلى الرأي العام أدانوا فيه استهداف دولة الاحتلال التركي لمطار السليمانية في باشور (جنوب كردستان)، جاء فيه:

"في الـسابع من شهر نيسان الجاري، تعرّض مطار السليمانية الدولي في إقليم كردستان العراق لاعتداء سافر نفّذته طائرة مسيّرة تركية دون وقوع خسائر في الأرواح.

يأتي هذا الاعتداء بعد أيام من إعلان تركيا إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات التي تحلق من وإلى مطار "السليمانية"، وهو ما يشير إلى أن هذا الاستهداف يشكّل واحداً من أهداف تركيا من وراء قرار الإغلاق.

كما يأتي هذا الاعتداء في إطار سلسلة الانتهاكات والاعتداءات التركية المستمرة ضدَّ أراضي وسيادة إقليم كردستان العراق، لضرب الأمن وزعزعة الاستقرار وخلط الأوراق وإحداث الفوضى والفتن والتفرقة بين القوى الكردستانية.

إننا في الأحزاب والقوى السياسية في شمال وشرق سوريا، ندين ونستنكر بأشد العبارات الهجوم التركي السافر على مطار السليمانية، ونعتبره انتهاكاً وتعدياً خطيراً على سيادة العراق وإقليم كردستان وأمن المواطنين، وهو ما يستدعي موقفاً عراقياً موحداً وصارماً.

كما ندعو مختلف القوى السياسية الكردية والكردستانية إلى توحيد الموقف والصف حيال الاعتداءات التركية المتواصلة سواءً في كردستان العراق أو روج آفا- شمال شرق سوريا، فهدف تركيا الرئيسي هو ضرب القضية العادلة للشعب الكردي وحركته التحررية برمتها.

إننا نعلن تضامننا الكامل مع أشقائنا في السليمانية وفي حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ونشدّد على أننا جميعاً في خندق واحد، وعدونا عدو واحد، ومصيرنا واحد وقضيتنا واحدة.

١ - حزب الاتحاد الديمقراطي.

٢ - حزب الخضر الديمقراطي.

٣ - حزب السلام الديمقراطي الكردستاني.

٤ - الاتحاد الليبرالي الكردستاني.

٥ - حزب الشيوعي الكردستاني.

٦ - البارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا.

٧ - الحزب الديمقراطي الكردي السوري.

٨ - الحزب اليساري الكردي في سوريا.

٩ - الحزب اليساري الديمقراطي الكردي في سوريا.

١٠ - حزب سوريا المستقبل.

١١ - حزب التغيير الديمقراطي الكردستاني.

١٢ - حركة التجديد الكردستاني.

١٣- اتحاد الشغيلة الكردستاني.

١٤ - الهيئة الوطنية العربية.

١٥ - حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا..

١٦ - حزب الوفاق الديمقراطي الكردي السوري.

١٧ - حركة الإصلاح- سوريا.

١٨ - الحزب الآشوري الديمقراطي.

١٩- حزب التآخي الكوردستاني

٢٠- حزب روچ الديمقراطي الكردي في سوريا.

٢١- حركة المجتمع الديمقراطي.

٢٢ - مؤتمر ستار.

٢٣ - حزب المحافظين.

٢٤ - حزب النضال الديمقراطي.

٢٥ - تيار المستقبل الكردستاني.

٢٦ - الحزب الديمقراطي الكوردستاني- غرب كوردستان.

٢٧- هيئة التنسيق الوطنية - حركة التغيير الديمقراطي.

٢٨- حزب الاتحاد السرياني.

٢٩- حزب التجمع الوطني الكردستاني.

٣٠- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا(البارتي).

٣١- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا ( يكيتي ).

٣٢- تيار اليسار الثوري في سوريا".

(ف)