32 حزب ومنظمة يطالبون السلطات الفرنسية بالكشف عن حقيقة مجزرتي باريس الأولى والثانية

أدلت القوى والأحزاب السياسية والوطنية في شمال وشرق سوريا ببيان كتابي إلى الرأي العام، تنديداً بمجزرة باريس الثانية، جاء في مستهله:

"في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، وفي ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الاستقرار وتعزيز النضال الديمقراطي، لا تزال هناك قوى وأطراف تتمسك بلغة العنف".

وأضاف البيان "إن الهجوم الذي حصل على مقر جمعية الثقافة الكردية في باريس هو هجوم ممنهج ضد الكرد وضد كل القوى الديمقراطية التي تناضل من أجل تحقيق الديمقراطية الحقيقية، وكل القرائن تشير إلى أن أعداء الشعب الكردي يقفون خلف هذا الهجوم الإرهابي الذي يعتبر مجزرة حقيقية، في دولة تنادي بالديمقراطية وحماية الحقوق".

مؤكداً "هذا الهجوم، بالإضافة إلى كونه هجوم على الكرد واستمرار لنهج الإبادة، فإنه تحدّ واضح لفرنسا وأوروبا أيضاً، ورسالة بأن هناك من لا يكترث بالقوانين ويعتدي على سيادة الدول حتى؛ لممارسة إرهابه وجرائمه. وأن الهجوم الذي حصل وراءه أطراف منظمة وتوقيته أيضاً ليس بالصدفة".

ندد بيان القوى والأحزاب السياسية في شمال وشرق سوريا "بمجزرة باريس الثانية، المقاربة للذكرى السنوية العاشرة لمجزرة باريس الأولى عام 2013، والتي ذهبت ضحيتها أيضاً "نساء مناضلات كرديات.

وطالب البيان "الجهات الرسمية في فرنسا بضرورة الكشف عن ملابسات هذا العمل الإرهابي في وقت عاجل للرأي العام الكردي والعالمي، واتخاد أسرع الإجراءات ضد الجناة القتلة وكشف حقيقة من يقف وراء العملية دون أي تحفظ".

ودعا "القوى السياسية الديمقراطية، في العالم، ومنظمات المجتمع المدني الحقوقي والإنساني وكل أصدقاء شعبنا الكردي، والقوى الكردستانية والأوروبية والعربية وغيرها، باتخاذ موقف واضح والضغط على الحكومة الفرنسية لكشف حقيقة مجزرة باريس الأولى والثانية".

كما دعا "إلى الوحدة والالتفاف حول بعضنا البعض؛ لأنهما الضامنان لوحدة مواقفنا ووحدة نضالنا لمنع القوى الإرهابية والجهات الداعمة لها من ممارسة الإبادة ضدنا".

القوى والأحزاب السياسية والوطنية في شمال وشرق سوريا

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(ل م)

ANHA