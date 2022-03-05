أطلقت مبادرة العدالة الدولية للكرد، في الـ 13 من كانون الأول عام 2021حملة لإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من "قائمة الإرهاب ". ومع استمرار الحملة، أصدر مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تربه سبيه بياناً إلى الرأي العام، أعلن فيه حصيلة التواقيع التي قام بجمعها.

البيان قرئ من قبل هدية شمو الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية وجاء فيه:

"تحت اسم مبادرة العدالة الدولية للكرد ومن أجل السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، نطالب بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة الإرهاب".

البيان أكد أن الحل السلمي للمسألة الكردية يعتبر أساس ترسيخ الديمقراطية في الشرق الأوسط، وقال إن بقاء اسم حزب العمال الكردستاني بين المنظمات الإرهابية يقف عائقاً في طريق السلام.

بيان حزب الاتحاد الديمقراطي أشار إلى أن حزب العمال الكردستاني PKK لعب دوراً كبيراً في هزيمة داعش والمرتزقة والإرهابيين، وفلسفته تجمع كافة المكونات والشعوب والأمم على أساس هدف مشترك وهو تحقيق الحرية والعدالة والديمقراطية والسلام.

حزب الاتحاد الديمقراطي كشف في بيانه عن حصيلة حملة جمع التواقيع التي أطلقوها في إطار مبادرة العدالة الدولية للكرد وأعلن أنهم شكلوا 34 لجنة في مركز ناحية تربه سبيه وجمعوا 32 ألفاً و58 توقيعاً، خلال زيارته لـ13 ألف منزل.

(ك)

ANHA