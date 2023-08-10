310 صهاريج وصلت إلى مدينة الحسكة

في ظل أزمة المياه التي تشهدها مدينة الحسكة، نتيجة قطع دولة الاحتلال التركي المياه عن المدينة من محطة علوك التي تغذي المدينة، ومع بلوغ درجات الحرارة مستوى أعلى من مستوياتها، أعلنت مديرية المياه في مدينة الحسكة، في 3 تموز أن تركيا حوّلت مدينة الحسكة إلى منطقة منكوبة.

ومنذ احتلال مدينة سري كانيه في 9 تشرين الأول عام 2019، يعاني أهالي مدينة الحسكة وقراها والنواحي التابعة من أزمة مياه كبيرة، حيث قطع المياه عن أكثر من مليون ونصف المليون إنسان، منذ الاحتلال وحتى الآن 36 مرة.

وفور إعلان مديرية المياه في الحسكة أن المدينة منكوبة، أُطلقت عدّة مبادرات شعبية وإنسانية وفزاعات عشائرية لمؤازرة الأهالي ومدّهم بالمياه.

ففي 18 تموز، أرسلت مديرية المياه في مقاطعة قامشلو بالتنسيق مع بلدياتها لأهالي مدينة الحسكة 40 صهريجاً، وأرسل أهالي الرقة 9 صهاريج من المياه.

وفي 29 تموز، أرسلت مقاطعة قامشلو بالتنسيق مع بلدياتها وبلدية مدينة الحسكة 56 صهريجاً كدفعة ثانية.

وفي 1 آب الجاري، قدّمت عشائر دير الزور 100 صهريجاً من المياه، وُزعت على أحياء غويران والنشوة الغربية والشرقية، بالإضافة إلى حي المشيرفة.

وفي 7 آب، وضعت قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة 40صهريجاً في خدمة أهالي المدينة.

وفي 9 آب، أرسلت عشيرة بني سبعة في مقاطعة قامشلو بالتنسيق مع لجنة البلديات في مدينة الحسكة 65 صهريجاً لأهالي مدينة الحسكة.

(م ح)

ANHA