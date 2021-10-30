31 وفاة و403 إصابة جديدة بكورونا في شمال وشرق سوريا

وأعلنت الهيئة تسجيلها 31 حالة وفاة لمصابين بالفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وهي لثلاثة رجال وثلاث نساء من الحسكة، ورجلين وامرأتين من قامشلو، ورجلين من الدرباسية، وامرأة من كوباني، وخمسة رجال وامرأة من الرقة، ورجل وامرأتين من الطبقة، وامرأة من دير الزور، وخمسة رجال وثلاث نساء من منبج.

وأكدت الهيئة تسجيل 403 إصابة جديدة وهي: 237 ذكور و 166 إناث، في حين أن 14 حالة تماثلت للشفاء.

هذا، وبلغ عدد حالات الإصابات الكلّي، حسب الهيئة، 35143 إصابة، في حين سجلت 1324 حالة وفاة، و2426 حالة شفاء من الفيروس، في مناطق شمال وشرق سوريا.

(س ر)

ANHA