31 قتيلًا و253 مصابًا.. التصعيد مستمر في غزة

لليوم الثالث على التوالي، يستمر التصعيد العسكري في غزة، دون حديث عن تقدم حقيقي في تهدئة ممكنة.

ونقل مراسلنا عن مصادر طبية فلسطينية أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 31 قتيلًا، بينهم نساء وأطفال، وقادة بارزين من حركة "الجهاد الإسلامي"، فيما أصيبٍ 253 فلسطينيًا آخرين.

وبحسب مراسلنا، فقد اغتال الجيش الإسرائيلي "خالد منصور"، أحد أبرز القادة العسكريين في "الجهاد الإسلامي" في غزة.

وتعتبر إسرائيل اغتيال خالد منصور، أحد "أهم الإنجازات التي حققتها في العملية ضد الجهاد الإسلامي"، وهو ثاني قائد مهم بعد عملية الاغتيال الأولى التي طالت القائد العسكري تيسير الجعبري.

وتوعدت "سرايا القدس بالرد على الاغتيال". وبحسب مراسلنا، فإن إطلاق القذائف على المستوطنات الإسرائيلية مستمر.

في السياق، نقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين مصريين أن وفدا من المخابرات المصرية يقوده اللواء أحمد عبد الخالق وصل في ساعات متأخرة من الليل إلى إسرائيل على أن يتوجه لاحقا إلى غزة من أجل استعادة التهدئة.

في حين قالت حركة "الجهاد الإسلامي" إن الكلمة الآن فقط للميدان، بعد عملية الاغتيال الثانية التي طالت خالد منصور.

(ع م)

ANHA