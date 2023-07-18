300 شخص أضحوا في عداد المفقودين قرب جزر الكناري

قالت منظمة "ووكنغ بوردرز" لإغاثة المهاجرين الأحد، إن 300 شخص على الأقل كانوا يبحرون من السنغال إلى جزر الكناري الإسبانية على متن ثلاثة قوارب للهجرة أضحوا في عداد المفقودين.

وذكرت هيلينا مالينو من المنظمة، أن قاربين، أحدهما يحمل نحو 65 شخصاً والآخر يحمل من 50 إلى 60 شخصاً، مفقودان منذ 15 يوماً، بعد مغادرتهما السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.

وغادر قارب ثالث السنغال في 27 يونيو، وكان على متنه نحو 200 شخص.

وقالت مالينو إن عائلات الأشخاص الذين كانوا على متن القوارب الثلاثة لم يسمعوا أخباراً عن ذويهم منذ مغادرتهم.

وغادرت القوارب الثلاثة قرية كافونتينا في جنوب السنغال، التي تبعد نحو 1700 كيلومتر عن تنريفي إحدى جزر الكناري، وهناك نحو 300 شخص من منطقة واحدة في السنغال، غادروا بسبب عدم الاستقرار.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أن 559 شخصاً على الأقل، بينهم 22 طفلاً، لقوا حتفهم العام الماضي أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكناري.

(س ع)