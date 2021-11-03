30 يوم من الاعتصام وPDK يصر على رفض تسليم جثامين الشهداء

وشارك اليوم، أهالي ناحية تربه سبيه واتحاد العمال في إقليم الجزيرة، في خيمة الاعتصام المنددة برفض الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK تسليم جثماني الشهيدين تولهلدان رامان وسردم جودي اللذين استشهدا في كمين بخليفان.

ونصبت قوات PDK كميناً لمجموعة من مقاتلي الكريلا في ناحية خليفان بباشور (جنوب كردستان) في الـ 28 -29 من آب الماضي، وتسبب باستشهاد 5 من المقاتلين وأسر مقاتل آخر مصاب، فيما نجا المقاتل السابع، حسب المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HDP).

ووقف أهالي تربه سبيه واتحاد العمال دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، أمام خيمة الاعتصام في معبر سيمالكا الحدودي مع باشور (جنوب كردستان).

وكانت أمهات الشهداء قد اعتصمن منذ 5 تشرين الأول / أكتوبر، في معبر سيمالكا، بمشاركة مكونات شمال وشرق سوريا وأحزاب سياسية ومنظمات حقوقية وإنسانية ومكتب شؤون الأديان وأمهات السلام، للمطالبة بجثامين شهداء الكمين.

ولا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض تسليم الجثامين على الرغم من مرور 30 يوماً على بدء الاعتصام.

(ع ع/س ر)

ANHA