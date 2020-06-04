30 ورشة للعمّال توزّع على مراكز صوامع الحبوب في الحسكة

كسبت لجنة الكادحين في مقاطعة الحسكة التي افتتحت في الأول من أيار 2016، الأيدي العاملة مع بداية جني محصولي القمح والشعير لموسم عام 2020، وذلك من خلال تجهيز ورشات العمل من قبل (العتّالين) العاطلين عن العمل من كافّة مكونات المنطقة.

كما شكّلت لجنة مسؤولة على العتالة مؤلّفة من 6 أعضاء لمتابعة أعمال ورشات العمل في جميع مراكز الحبوب ورؤساء الورشات، خلال اجتماع عقد بتاريخ 25 أيار 2020.

وفي الاجتماع الذي عقد شُكّلت 22 ورشة، كل ورشة تتألّف من 7 إلى 10 أعضاء، موزّعين على مراكز الحبوب في المدينة، ومنها مركز الحبوب في غويران 8 ورشات، مركز تل حجر 6 ورشات خاصة (بدوكما)، محلجة 8 ورشات، لتحميل وتنزيل كافّة الحبوب المشولة من القاطرات والسيارات المحمّلة. بالإضافة إلى تجهيز 8 ورشات احتياطية مستعدّة للعمل في وجود أي ضغط في مراكز الحبوب.

ويعمل أغلبية العمّال (العتّالين) في مقاطعة الحسكة ضمن مراكز صوامع الحبوب، على شكل ورشات ثابتة لدى نقابة العمال في المنطقة، وتعدّ هذه الورشات من أهم أقسام لجنة الكادحين في مراكز صوامع الحبوب.

هيئة الاقتصاد والزّراعة لشمال وشرق سوريّا تحدّد الأسعار الموسميّة للعمّال

وأصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا بعد اجتماعها مع اتحاد العمال في عموم المناطق بتاريخ 17/5/2020، التعميم رقم /4/، خصّص من خلاله أجور والأسعار الموسمية للعمال.

وخصّصت الهيئة أجورة العمّال، لتحميل وتنزيل كافة الحبوب (القمح والشعير) المشوّلة إلى ظهر واسطة النقل مع التسليف بـ(200) ل.س لكل طن واحد، وتفريغ قاطرة (دوكما) على جور صويمعة بدون وجود الرافع الهيدروليكي بـ(25000) ل.س لكل طن واحد، وتفريغ تك ( أصغر من قاطرة) على جورة صويمعة بدون وجود الرافع الهيدروليكي بـ(12500) ل.س.

فيما تفريغ سيارات "أيسوسوزو، كيا أو مقطورة جرار (السيارات الصغيرة) بدون وجود الرافع الهيدروليكي بـ(1500) ل. س لكل طن واحد، وتفريغ قاطرة مقطورة على جورة صويمعة بواسطة الرفع الهيدروليكي بـ(7500) ل.س، وتفريغ (تك) على جورة صويمعة بواسطة الرافع الهيدروليكي بـ (3500) ل.س.

حماية العمّال

ويقدّم اتحاد العمال الخدمات لكافّة العمال المنتسبين إليها في عموم مناطق شمال وشرق سوريا وتنظيمهم، كما تقوم على حماية حقوق عامليها والدفاع عنهم، وحلّ كافة مشاكلهم وتخفف معاناتهم المعيشية، من خلال تقديمها بطاقات الصحية للعمال، وذلك بالتنسيق مع اتحاد الأطباء بشمال وشرق سوريا ومنع استغلال العمّال من قبل أرباب العمل.

الرئاسة المشتركة لاتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة كمال علي، دعا خلال لقاء أجرته وكالتنا ANHA، معه، جميع العمال والعاطلين عن العمل، بالانتساب إلى نقاباتهم الموجودة ضمن مناطقهم، لحماية حقوقهم، وتأمين العمل لهم لتخفيف العبء المعيشي عليهم.

(هـ ن)

ANHA