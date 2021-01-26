أعلنت هيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، اليوم الثلاثاء 26 شهر كانون الثاني الجاري، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة فيروس كوفيد19 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وأكد الدكتور جوان مصطفى الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن حالات الإصابة هي لــ 18 ذكور و12 إناث، وتتوزع على الشكل التالي:

الحسكة 6 حالات

قامشلو 2 حالة

ديرك 4 حالات

كركي لكي 2 حالة

الرقة 9 حالات

الطبقة 6 حالات

دير الزور 1 حالة

وذكر مصطفى أيضًا أنه تم تسجيل 8 حالات تعافٍ، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا مع إعلان هذه الحالات الجديدة 8450 حالة مؤكدة، منها 289 حالة وفاة، و1202 حالة شفاء.

(م ح)