٣ وفيات و٢٧ إصابة بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا

وأوضح الرئيس المشترك لهيئة الصحة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الدكتور جوان مصطفى، أن حالات الوفاة هي لثلاث نساء من كوباني.

وأكد مصطفى أنهم سجلوا ٢٧ إصابة جديدة بفيروس كوفيد ١٩ في مناطق شمال وشرق سوريا وهي١١ ذكور و١٦ إناث وتتوزع على الشكل التالي:

ف الحسكة ٩ حالات

قامشلو ١١ حالة

ديرك 1حالة

كركى لكي 1حالة

عامودا 1حالة

الرقة ٤ حالات

وأضاف مصطفى أنهم سجلوا ٥ حالات شفاء جديدة.

يذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة ٨٨٥٥ حالة، منها ٣٤١ حالة وفاة، و ١٢٥٩ حالة شفاء.

ANHA