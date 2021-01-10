3 قتلى بينهم صحافي سابق بتفجير استهدف سيارتهم في افغانستان

وتشهد أفغانستان منذ بضعة أشهر عددا متزايدا من الاغتيالات تستهدف صحافيين وشخصيات سياسية وحقوقية.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية طارق عريان أن ضياء ودان الصحافي السابق الذي عمل لحساب عدة وسائل إعلام أفغانية وزميليه قتلوا قبل الظهر في شرق العاصمة.

وقال عريان إن "آلية تقل ضياء ودان استُهدفت بعبوة متفجرة يدوية الصنع, ادى إلى قتله مع واثنين من زملائه,

فيما أصيب شخص رابع بجروح".

وكان ضياء ودان المتحدث باسم قوة الحماية العامة الأفغانية التي تؤمن خدمات أمنية للشركات الدولية العاملة في أفغانستان.

ولم تعلن أي جهة في الوقت الحاضر مسؤوليتها عن الهجوم.

(د أ)