3 مقاتلات ومقاتلين لـ HPG استشهدوا خلال أشهر مختلفة

أصدر المركز الإعلامي لقوات الدفاع الشعبي (HPG)، اليوم، بياناً كتابياً كشف فيه سجل 3 شهداء من قواتها.

وجاء في نص البيان:

"يجري توجيه ضربات نوعية لجيش الاحتلال التركي ويتم سد الطريق أمام المحتلين بشكل يومي في مناطق الدفاع مديا، حيث تُسطّر فيها إحدى أشرف المقاومات على مرّ التاريخ، ويخوض مقاتلو ومقاتلات كريلا حرية كردستان هذه المقاومة، من خلال تقديم التضحيات الكبيرة والمثابرة والعزيمة والإرادة الآبوجية، ويصبح هذا الأمر مصدر إلهام لجميع الشعوب المقاومة، ومما لا شك فيه، أن هذه المقاومة التي أطلقها شهداؤنا الأبرار بتضحياتهم منقطعة النظير وبأسلوبهم القتالي الفدائي، ستستمر في الصعود والازدياد.

وكان كل واحد من رفاق دربنا، مسكن وهركول وآزادي مناضلين آبوجيين بارزين في النضال التاريخي الذي أظهروه ضد المحتلين، واستشهد رفاق دربنا خلال هجمات العدو في أوقات وأماكن مختلفة، وأصبح هؤلاء الرفاق الأعزاء الذين يمثلون روح المقاومة لحزب العمال الكردستاني (PKK) وحزب الحياة الحرة الكردستانية (PAJK)، قدوة لرفاق ورفيقات دربهم بحياتهم ومواقفهم النضالية ووضوح الأيديولوجية الأبوجية في جميع مجالات النضال، وحارب رفاقنا، مسكن وهركول وآزادي، دون أي تردد ضد هجمات دولة الاستعمار التركي على مناطق الدفاع مديا، وتركوا لنا مهمّات بالغة الأهمية، ويتحتم علينا إنجازها.

إننا بدورنا، نجدد عهدنا لشهدائنا البارزين، مسكن وهركول وآزادي، بأننا سنواصل نضالنا من أجل الحرية حتى تحقيق النصر، ونقدم تعازينا لكافة أبناء شعب كردستان الوطني، ولاسيما عائلاتهم الكريمة".

سجل الشهداء بحسب البيان هو كالتالي:

الاسم الحركي: مسكن نصيبين

الاسم والنسبة: زينب كايا

مكان الولادة: ميردين

اسم الأم - الأب: نائلة - محمد

تاريخ ومكان الاستشهاد: آب 2023/ مناطق الدفاع مديا

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الاسم الحركي: هركول بوطان

الاسم والنسبة: حسن باتماز

مكان الولادة: وان

اسم الأم - الأب: مدينة - إبراهيم

تاريخ ومكان الاستشهاد: حزيران 2023/ مناطق الدفاع مديا

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الاسم الحركي: آزادي ستيرك

الاسم والنسبة: سهام بوزان

مكان الولادة: كري سبي

اسم الأم - الأب: إلهام - مسلم

تاريخ ومكان الاستشهاد: تموز 2023/ مناطق الدفاع مديا.

(س ر)