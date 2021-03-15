3 منظمات تقاضي فاغنر الروسية بتهمة قتل سوري

وقالت ثلاث منظمات غير حكومية، وهي المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان، في بيان إن هذه الدعوى تُعتبر "المحاولة الأولى من نوعها من قبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأكدت أنها قدّمت "أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة فاغنر" في تعذيب وقطع رأس منشق مفترض عن قوات حكومة دمشق عام 2017.

وأكد رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان ألكسندر تشيركاسوف، لوكالة فرانس برس أن "هذه الدعوى مهمة لأننا لا نتعامل مع جريمة واحدة إنما مع سلسلة كاملة من الإفلات من العقاب".

وأُرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق وهي هيئة روسية مكلفة بالتحقيقات الجنائية الرئيسة، التي ينبغي أن تدرسها وتتخذ قرارًا بشأن إطلاق دعوى جنائية من عدمه.

وكشفت صحيفة "نوفايا غازيتا" المستقلة عام 2018 عن مقطع الفيديو الذي يُظهر القتل. وفي الشريط المصوّر يمكن مشاهدة رجال يتحدثون اللغة الروسية ويضربون ضحيّتهم بمطرقة ثم يقطعون أوصاله لينتهي المشهد برشه بالوقود قبل إضرام النار في جسده فيما كان رأسه معلّقًا على عمود.

وتأتي هذه الشكوى في الذكرى العاشرة لبدء الأزمة السورية التي تدخّلت روسيا فيها عام 2015 دعمًا للرئيس بشار الأسد.

(م ش)