3 من مرتزقة داعش في قبضة قسد

بحسب ما أفاد المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، عبر بيان كتابي نشره الموقع الرسمي للقوات، فإن الوحدات الخاصة لقسد تمكنت من القبض على خلية لداعش يوم أمس الاحد، 26 حزيران/ يونيو.

وقال البيان: "الخلية التي جرى تعقبها وجمع المعلومات الدقيقة عنها، كانت تنشط في ريف دير الزور الشرقي، وتتواجد في منطقة “الجرذي”، إذ نشطت في تجنيد بعض المدنيين لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي وفرض أتاوات على بعض المدنيين الآخرين وتهديد وجهاء وأعيان العشائر والعاملين في مؤسسات الإدارة الذاتية، إضافة لنقل الدراجات النارية المفخخة إلى خلايا تنظيم “داعش” الإرهابي، وتسهيل تنقل الخلايا الإرهابية في مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا".

مضيفاً "تمت مداهمة الأهداف المحددة من قبل قواتنا، والقبض على /3/ مطلوبين من متزعمي وأعضاء الخلية، إضافة لمصادرة أسلحة ومعدات تقنيّة كانت بحوزتهم مع بعض الوثائق".

ووفقاً لبيان المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية فإن هذه العملية التي تمت بدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي، خطوة جديدة في مسار العمل المشترك بين قوات سوريا الديمقراطيّة وقوات التحالف الدولي، لوقف نشاط خلايا داعش و"الخلايا الإرهابية" النشطة ضمن مناطق مختلفة من شمال وشرق سوريا، فضلاً عن منع هذه الخلايا من تهديد "المدنيين" الآمنين وتقويض جهود إرساء الأمن وتثبيت الاستقرار.

(س ر)