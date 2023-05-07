3 مدارس للفتيات في إيران تتعرض لهجوم بالغازات السامة

أفادت وسائل إعلامية باستمرار الهجوم بالغازات السامة على مدارس الفتيات في إيران وروجهلات (شرق كردستان)، حيث تعرضت 3 مدارس للبنات على الأقل لهذه الهجمات، السبت (6 أيار الجاري)، ما أدى إلى تدهور صحة الطالبات.

وفي هذا الإطار، طالب حقوقيون ومحامون السلطات الإيرانية بتحمّل مسؤولية الهجمات السامة المستمرة التي تتعرض لها مدارس الفتيات في البلاد، في الوقت الذي سيتم فيه تنظيم تجمعٍ للمعلمين؛ احتجاجاً على تسميم الطالبات.

وأكدت التقارير أن الهجوم السام طال مدرستي "مبعث" و "أم المؤمنين"، وهما في نفس المبنى في مدينة ماريوان بروجهلات، كما تعرضت مدرسة "نرجس" في مدينة همدان، لهجوم بالغازات السامة، ما أدى إلى تسمم عدة طالبات.

وأفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان وفقاً لما نقلته وكالة أنباء المرأة (NUJINHA)، بأن أهالي الطالبات اعتزموا إجلاء بناتهم من المدرسة، ولكن قوات الأمن منعتهم بعد انتشارها أمام المدرسة.

وأوضحت تقارير حقوقية، تعرض 8 مدارس للفتيات، في مدن سنه وبانه وسقز ويزد وطهران وكرمنشاه، لهجمات بالغازات السامة أدت إلى تدهور صحة الطالبات خلال الأسبوع الماضي.

ووسط استمرار الهجوم بالغازات السامة على المدارس في إيران؛ حذر عدداً من المحامين في كرمنشاه بروجهلات كردستان، من الأضرار "الخطيرة والمروعة" الناجمة عن أحداث التسمم، مؤكدين أن الحكومة ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار المادية والمعنوية المترتبة على هذه الأحداث لـ "فشلها في توفير الأمن" في المدارس.

كما أعلن المجلس التنسيقي لنقابات المعلمين في إيران في بيان له، عن تنظيم تجمّع للمعلمين يوم الثلاثاء القادم 9 أيار/ مايو الجاري، احتجاجاً على أحداث التسمم في المدارس وللمطالبة بتحقيق مطالب المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

(ي م)