3 كانون الثاني.. موعد مراسم تشييع مجزرة باريس الثانية

وحسب الوكالة، "فستنظم في العاصمة الفرنسية، باريس 3 كانون الثاني الجاري، مراسم لشهداء مجزرة باريس الثانية، وبعد ذلك سيتم نقل جثمان المناضلة أفين كوي إلى جنوب كردستان، فيما سيتم نقل جثماني الفنان مير بروار، وعبد الرحمن كزل إلى شمال كردستان".

وارتكب مسلح في 23 كانون الأول ٢٠٢٢، مجزرة في مركز أحمد كايا الثقافي الكردي في باريس؛ أسفر عن استشهاد ثلاثة مناضلين كرد، هم أمينة كارا (أفين كويي) ومير بروار وعبد الرحمن كزل، كما أصيب ثلاثة كرد آخرون.

وأضافت الوكالة: "أفاد مركز المجتمع الكردي- أوروبا وحركة المرأة الكردية – أوروبا بتنظيم مراسم مهيبة ومظاهرة في 3 من الشهر الجاري في العاصمة الفرنسية، باريس، لشهداء مجزرة باريس الثانية الثلاثة، الذين ارتقوا في 23 كانون الأول الماضي".

وأكدت الوكالة "بعد إقامة المراسم والمظاهرة في العاصمة الفرنسية، باريس، سيتم نقل جثمان المناضلة الكردية أمينة كارا (أفين كوي) إلى مخيم الشهيد رستم جودي، فيما سيُنقل جثمان الفنان مير بروار إلى مسقط رأسه في مدينة موش في شمال كردستان، وجثمان الوطني عبد الرحمن كزل إلى مسقط رأسه في مدينة قارس بشمال كردستان".

وذكرت الوكالة "أن مركز المجتمع الكردي - أوروبا وحركة المرأة الكردية -أوروبا، دعيا جميع الكردستانيين في أوروبا إلى المشاركة في المراسم التي ستنظم في 3 من كانون الثاني الجاري في باريس".

(ل م)