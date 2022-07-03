3 حالات غرق اليوم... الأمن الداخلي يدعو للتوعية بمخاطر السباحة دون إجراءات السلامة

نشر المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا على موقعه الرسمي، أن اليوم الأحد شهد ثلاث حالات غرق في ريفي قامشلو وديرك في إقليم الجزيرة.

وقالت قوى الأمن الداخلي " تتعرض مناطقنا لموجات حارة خلال الفترة المنصرمة والقادمة و قد يلجأ العديد من الشباب و الأطفال إلى الذهاب للمسطحات المائية أو البحيرات أو الأنهار أو البرك المائية الصناعية بقصد السباحة دون أخذ أدنى إجراء من إجراءات السلامة الشخصية، حيث نتج عن ذلك عدة حالات غرق للأطفال و الشبان".

وتابع " وكان آخرها اليوم الأحد ثلاث حالات غرق في كل من ريف قامشلو وريف ديرك".

قوى الأمن الداخلي دعت الأهالي لمتابعة أبنائهم وتوعيتهم حول مخاطر السباحة في الأماكن التي تخلو من إجراءات السلامة والأمن " إننا في قوى الأمن الداخلي إذ نؤكد بأن حياة المواطنين و سلامتهم هي واجبنا الأساسي فإننا نُبين بأن للأهالي الدور الأساسي في متابعة أبنائهم و توعيتهم".

(سـ)

ANHA