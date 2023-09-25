3 آلاف طفل وطفلة محرومون من التعليم في طهران وحدها

أعلنت رئيسة مجموعة أطفال العاملين في الشوارع التابعة لمنظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية مريم خاك رانجين، أن قرابة ثلاثة آلاف طفل تسربوا من المدارس في طهران وحدها.

قالت رئيسة مجموعة الأطفال العاملين في الشوارع التابعة لمنظمة الرعاية الاجتماعية الإيرانية مريم خاك رانجين، إن هناك تسرب لقرابة ثلاثة آلاف طفل/ة من المدارس في طهران وحدها وهم من المواطنين الذين لا يملكون اوراقا رسمية، لذلك لا يمكنهم التسجيل في المدارس وفي بعض الاحيان لا يستطيعون التسجيل بسبب امتلاء الطاقة الاستيعابية لبعض المدارس في التسجيل.

وأشارت إلى أنه يجب على الطلاب الأجانب الذين يودون الالتحاق بالمدارس التسجيل أولاً في النظام التعليمي حتى يحصلوا على إذن بالتسجيل في المدارس، وهذا النظام مفتوح دائماً في تشرين الأول أو تشرين الثاني، وهذا ما جعل الأطفال يتأخرون في التسجيل لذلك يواجهون تأخراً في تعليمهم.

ولا يستطيع المواطنون التسجيل لأنهم لا يملكون اوراقاً رسمية أو يواجهون نقصا في معلومات التسجيل أثناء التسجيل لذلك العديد من الأطفال العاملين في الشوارع أو الذين تسربوا من المدارس ليس لديهم أوراقا رسمية.

(س ع)