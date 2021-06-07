3 آلاف طالب/ـة يتقدمون لامتحانات الشهادة الإعدادية في إقليم الجزيرة

منذ أن أدرجت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية المنهاج الدراسي باللغة الأم لجميع المراحل الدراسية (الابتدائية والإعدادية والثانوية)، أجريت في إقليم الجزيرة أولى الامتحانات باللغة الأم (الكردية والعربية) لطلبة الشهادة الإعدادية.

ويبلغ عدد المراكز الامتحانية في إقليم الجزيرة 64مركزًا، متوزعًا في الحسكة والدرباسية وقامشلو وكركي لكي.

هذا، وتجرى الامتحانات مع مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وخصصت هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، وبالتنسيق مع هيئة الصحة، نقطة طبية في كل مركز امتحاني، بالإضافة إلى تخصيص عنصرين من قوى الأمن الداخلي لكل مدرسة.

وتستمر امتحانات الصف التاسع لغاية 24 من الشهر الجاري.

وبدأ يوم أمس، امتحانات الشهادة الثانوية بفرعيها العملي والأدبي، وذلك بمشاركة 3 آلاف و172 طالب/ـة، حيث تستمر الامتحانات لطلبة الفرع العلمي حتى الـ 27 من حزيران الجاري، في حين تستمر امتحانات الفرع الأدبي حتى الـ 23 من الشهر ذاته.

(ي م/س ر)

ANHA