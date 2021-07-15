299 فرد من نازحي الرقة يخرجون من مخيم الهول

وتستمر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في تسيير رحلات العودة الخاصة بالنازحين الراغبين بالعودة إلى ديارهم في شمال وشرق سوريا.

ويعتبر مخيم الهول من أكبر المخيمات في شمال وشرق سوريا، والأخطر من بين المخيمات في العالم بسبب وجود الآلاف من أفراد أسر مرتزقة داعش.

الرحلات تسير تنفيذاً للقرار الذي أصدرته الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في الـ 10 من تشرين الأول 2020 بناءً على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 تشرين الأول 2020، بينها وبين مجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية.

وشملت الدفعة 16 الخارجة من المخيم 299 شخصاً ضمن 82 أسرة من مدينة الرقة.

وفي هذا السياق، عبّرت كل من النازحة غازية الأسعد ونفيسة خليل من مدينة الرقة، عن سعادتهن بخروجهن من المخيم والعودة إلى مناطقهن.

وبحسب المشرفة على رحلات العودة الخاصة بالنازحين ضمن المخيم، ديلبر أحمد، إنه وبعد القيام بالإجراءات الأمنية والتأكد من ثبوتيات النازحين يتم إخراجهم وإرسالهم إلى مناطقهم، وأكدت أنهم يعملون الآن على تسجيل أسماء جديدة للنازحين الراغبين بالخروج.

وكشفت عن دفعة جديدة من النازحين ستخرج خلال الأيام القادمة

وسترافق قوى الأمن الداخلي الرحلة التي يتم إخراجها من المخيم حتى الوصول إلى وجهتها.

(سـ)

ANHA